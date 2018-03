Longchamp passe à la vitesse supérieure

+

Cela approche... Après deux ans de travaux et beaucoup d’encre sur son coût, l’hippodrome entièrement refait est presque utilisable à 15 jours de sa réouverture. Des premiers tests ont été effectués cette semaine pour vérifier les installations techniques et les prises de paris. D’autres sont prévus mardi prochain avec des jockeys pour évaluer leurs besoins et l’état des pistes.



Le coup d’envoi est donc prévu le 8 avril mais les dirigeants du galop se sont donnés quelques jours de sursis pour la véritable inauguration prévue le 29 avril avec entrées gratuites et concerts sans oublier le gazon le Prix Ganay.



Six réunions vont avoir lieu dès ce mois d’avril sur les 34 prévues en 2018 et en mai, on l’a déjà signalé, il y aura les jeudis, des semi-nocturnes avec after-works pour les plus branchés et des quintés.



En chiffres cela donne :



70.000 m² de pelouses, 30 suites et salons privatifs, une brasserie, une guinguette chic et bucolique, et un restaurant gastronomique car outre les courses, ses promoteurs veulent en faire un nouveau lieu festif dans la capitale même si c’est dans le Bois de Boulogne.



500 écrans vont diffuser les épreuves et 150 lieux de prises de paris sont prévus sur un espace qui comprend 160 mètres de long et 23 mètres de haut, le tout 100% connecté.

