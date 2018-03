+

Anthony Barrier a pris la 3e place du quinté en effet avec Clarck Sotho et Franck Nivard la 7e seulement. Je vous indiquais un des deux quartés désordre.

2e édition des Dimanches au Galop

Avec cette fois du beau temps sur Auteuil contrairement à la semaine dernière. De multiples animations attendent les familles et les entrées sont gratuites pour les moins de 18 ans. Sur la piste, les spectateurs pourront admirer la championne De Bon Cœur, l’une des valeurs montantes de l’obstacle, qui va défier son compagnon de box Alex de Larredya dans le Prix Hypothèse, la course principale du jour.

Nicolas Clément nouveau président du Syndicat des entraîneurs de galop

C’est l’association majoritaire face à celle plus neuve de Matthieu Boutin. Il succède à Criquette Head qui a remis ses mandats après son départ à la retraite. Espérons que cela le fera parler un peu plus à RTL car à chaque fois qu’il me voit, il se détourne pour ne pas causer !

Pas de chance pour Umberto Ruspoli

Depuis qu’il a quitté Paris pour Hong Kong, il enchaîne les chutes et la dernière, cette semaine, lui vaut une grosse fracture de la clavicule. Il sera donc au repos forcé pendant de longues semaines...

Le décès d’André Louis Dreux

Le père d’Yves et d’André nous a quitté ces derniers jours à l’âge de 87 ans. Il avait créé le label Mabon repris par ses enfants bien sûr et avait entraîné un bon trotteur, Bill D.

Les résultats de Vincennes ce samedi

D’abord et toujours JMB qui a fait le couplé gagnant du quinté avec le favori qu’il drivait Blé du Gers et Azaro d’Eva second avec Alexandre Abrivard à 58/1. Éric Raffin, lui, a mené au succès pour la 1ère fois à ce niveau au monté Captain Sparrow qui a de l’avenir devant lui, tout comme Flocki d’Aurcy qui s’est imposé chez les jeunes.

Les autres gagnants de Vincennes

Valko Jénilat a remporté le Prix du bois de Vincennes devant Viking Blue et Detroit Castelets a causé la surprise en dominant Delia du Pommereux dans le Prix Robert Auvray, une course dont le grand favori Davidson du Pont a été distancé alors qu’il était en tête au début de la ligne d’arrivée !