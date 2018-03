De Bon Cœur est exceptionnelle

+

La jument de François Nicolle a donc rempli son contrat en remportant le Prix Hypothèse dont elle était la grande favorite. En tête, elle a vu son principal adversaire, son compagnon de box, Alex de Larredya se rapprocher d’elle au dernier obstacle avant que Thomas Gueguen n’ouvre les doigts et que la jument de 5 ans reparte d’elle-même pour s’imposer en roue libre.



Bien sûr, elle avait un avantage de 6 kilos sur son aîné, mais l’impression visuelle est telle que je suis certain qu’elle l’aurait emporté au même poids. C’est un phénomène car elle ne donne jamais l’impression de puiser dans ses réserves et de toujours s’imposer facilement . Si on enlève une chute, elle serait d’ailleurs invaincue et se profile très logiquement pour elle, le 20 mai prochain, la Grande Course de Haies ou Nicolle pourrait encore une fois faire le doublé car seul Device paraît capable de l’en empêcher.



À noter que ce fut un succès un peu triste dans la mesure où l’on a appris, ce dimanche matin, le décès de son père, le talentueux Vision d’État, qui avant d’être un sacré reproducteur de femelles, avait remporté sous la férule d’Éric Libaud, et pour le compte du même propriétaire, Jacques Détré, de très belles épreuves à Longchamp et à Ascot !