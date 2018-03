De Bon Cœur reste à la maison

+

Il y a un grand marché britannique pour nos meilleurs chevaux depuis 3/4 ans, et cela explique des départs précipités qui réduisent les pelotons.



Bien entendu, la 10ème victoire, dimanche 25 mars, de la championne de François Nicolle a aiguisé encore plus l’appétit des courtiers outre-Manche, et Claude Piersanti a ainsi pu discuter de cela avec Jacques Detre, le co-propriétaire principal de la jument de 5 ans.



Ce dernier lui a dit : "Vous ne pouvez pas savoir combien on m’a proposé pour De Bon Cœur, plusieurs millions d’euros et sans négociations. Mais j’ai refusé car c’est mon plaisir de la voir courir en France".



"Tant mieux", a enchaîné François Nicolle, qui l’a façonnée et qui veut gagner avec elle la Grande Course de Haies en mai prochain. Bravo, donc, pour leur sportivité, j’en connais qui n’auraient pas hésité longtemps. L’obstacle est une discipline délicate mais en ce moment elle peut vraiment rapporter gros.