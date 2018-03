Plus de régularités à Longchamp, en principe...

+

Tous les jockeys sollicités pour expérimenter mardi soir à Longchamp l’Open Stretch ont effectivement plébiscité cette nouveauté en France mais qui existe déjà dans plusieurs pays.



Il s’agit d’une voie de dégagement installée à l’entrée de la ligne d’arrivée sur 6 à 10 mètres qui, une fois passée, permet à tous les concurrents d’une course d’avoir la largeur de la ligne d’arrivée pour s’exprimer. En conséquence et à priori, peu de chevaux devraient être bloqués par un faux train à la corde. Ils pourraient passer à l’extérieur ou s’infiltrer à la corde pour disputer l’arrivée.



Cela devrait donc amener plus de régularité et limiter les frottements, les blocages et les enquêtes pour gènes.



On verra cela en pratique le 8 avril prochain et se posera alors la question des autres hippodromes qui pourraient en bénéficier !