Meudan : les jockeys et les chevaux français en force à Dubaï samedi 31 mars

Une réunion de gala a lieu ce samedi 31 mars dans l'après-midi sur l’hippodrome de Meydan avec neuf courses sur lesquelles on peut parier en France à partir de 13h45, et un total d’allocations de 30 millions de dollars, un peu moins en euros.



À elle seule, la dernière épreuve, la plus prestigieuse, la Dubaï World Cup, offre 10 millions dont six pour le lauréat, deux pour le 2ème, un pour le 3ème. Elle s’adresse à des chevaux d’âge, et sur les 10 participants on trouve un Français, le très beau Talismanic monté par Mickaël Barzalona pour le compte d’André Fabre, et un autre champion, Thunder Snow associé à Christophe Soumillon.



Au total, huit cavaliers français sont de la partie dont Christophe Lemaire, venu du Japon, et Gérald Mossé, venu de Hong Kong. Sont aussi présents Vincent Cheminaud, Marc Lerner, Olivier Peslier et Cristian Demuro.



Coté chevaux, trois champions ont des prétentions légitimes. Tout d’abord le Royer-Dupré Vazirabad, qui dispute la 3ème course vers 14h50. C’est la Dubaï Gold Cup, qu’il a déjà remporté et dont il est le favori logique sur une longue distance. Puis les deux Fabre Cloth of Stars, le 2ème de l’Arc en piste dans la 8ème, la Dubaï Sheema Classic, et donc Talismanic dans la dernière.



Soumillon et Barzalona ne devraient donc pas revenir bredouille de ce déplacement.