Vazirabad : la preuve par 3

Il l’a fait. Vazirabad, le hongre de 6 ans de l’Aga Khan, entraîné par le sympathique Alain de Royer-Dupré, s’est imposé samedi 31 mars pour la 3ème fois de suite dans la Dubaï Gold Cup, un groupe 2 dont il était le favori.



Christophe Soumillon a monté une course pleine de patience car il était encore loin des leaders à l’entrée de la ligne d’arrivée. Le champion a passé la surmultiplié et ses rivaux en revue pour s’imposer finalement d’une longueur. C’était un prix d’un million de dollars et celui lui permet de détenir un compte en banque supérieur maintenant à trois millions d’euros.



Le fils de Manduro est un modèle de régularité car il n’a jamais quitté les deux premières places depuis bientôt 2 ans. Son prochain objectif est bien sur la Gold Cup à Ascot en juin prochain, un groupe 1. C’est la plus belle épreuve d’Europe pour les adeptes des longues distances. Il n’avait pu la disputer l’an passé car blessé.



On espère qu’il va aussi lancer la casaque princière en 2018, après une mauvaise année 2017. Je sais qu’elle est mieux fournie, notamment en 2 ans. Tant mieux ! Reste à savoir si tard ce samedi les deux champions d’André Fabre feront aussi bien dans cette journée de gala si richement dotée.