Soumillon et Godolphin en vedette à Dubaï

Effectivement comme vous l’avez remarqué le crack jockey a fait un festival samedi à Dubaï dans la réunion des millions. Il a remporté 2 des 3 courses qu’il montait et surtout, après celle de Vazirabad, il a gagné la plus belle, le World Cup avec Thunder Snow qui n’était qu’un bon outsider avant le coup.





S’il a attendu avec le champion de l’Aga Khan, il a réussi un coup de poker avec le pur-sang des Émirats, en prenant la tête malgré son numéro tout à l’extérieur et en la gardant nettement au passage du poteau.



Cette année 2018 commence donc bien pour lui puisqu’il y a remporté sa 3000ème victoire et cette épreuve de prestige dotée de 6millions de dollars ! Avec le groupe de Vazirabad à 1 million, il a donc fait empocher à ses propriétaires 7 millions de dollars dont sans doute 10% pour lui. Dommage qu’il soit si particulier à interroger car il est doué évidemment.



La famille Maktoum, organisatrice de cette réunion de gala a elle remporté 5 des 9 courses de la journée. Les Irlandais de Coolmore 2, l’Aga Khan 1, et le Prince

Saoudien Al Saoud 1 également.



Pas de roturiers dans ce genre d’épreuves hélas. Côté tricolores, Cloth Of Stars peu à l’aise a terminé 3 de la Sheema Classic et Talismanic encore moins fringant 9 sur 10 de la World Cup ! On les reverra chez nous.