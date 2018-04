JMB va-t-il remporter son 20e Sulky d'Or cette année ?

+

Il se défend d’en faire un objectif et le fait est que, le meeting d’hiver terminé, il va moins en province et aux nocturnes de Vincennes où il sera absent ce mardi soir par exemple.

Mais son début d’année a été encore remarquable et au 31 mars, au soir du premier trimestre, c’est lui qui vire en tête des drivers avec 37 victoires et 44 places dans les trois premiers.



Il devance d’un succès seulement Franck Nivard alors que Matthieu Abrivard auteur d’un bon départ est lui 3e avec 34 succès devant Éric Raffin décroché à 29 victoires. C’est Yannick Alain Briand qui complète le quinté de tête. Absent ce mardi soir, JMB sera bien en piste mercredi à Angers pour driver son champion Aubrion du Gers dans le quinté et, comme tous les ans, c’est la période estivale qui décidera s’il se bat ou non pour le sacre. Jean -Michel Bazire y a l’habitude d’y enchaîner les succès.



En attendant, après 5 Sulky d’Argent, Franck Nivard est motivé comme jamais. Il sera en piste à Amiens en début de journée puis de retour à Vincennes pour la nocturne avant d’aller driver Up And Quick à Angers mercredi. On peut le jouer car je le sais motivé en ce moment...