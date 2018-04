+

One du Rib est décédé

À l’âge de 16 ans après avoir apporté beaucoup de satisfactions à Joël Hallais et à l’écurie Rib dont il portait les couleurs. Il n’a pourtant remporté que douze succès mais deux Cornulier et un Prix du Président de la République au monté également pour 1,6 million de gains et un record de 1’11. Sa dernière tentative a d’ailleurs été dans le Cornulier 2011 sans succès d’ailleurs. Au haras, il est à créditer de 350 enfants, pas des champions malheureusement mais dans l’ensemble des trotteurs utiles.

Des résultats en baisse au PMU

Le 1er trimestre, malgré de belles courses à Vincennes, n’a pas été bon et les chiffres sont en retard sur le tableau de marche en raison essentiellement du mauvais temps. On l’a vu encore dimanche où je ne pense pas que la recette à Auteuil, malgré les Dimanches au Galop, a été faramineuse. Plus que jamais c’est une activité liée à la météo !

Une belle initiative autrichienne ce lundi

Toutes les courses de la réunion en semi nocturne d’Ebreichsdorf portaient les noms des meilleurs drivers au trot. Il y avait ainsi des prix JMB, Matthieu Abrivard, Franck Nivard, Gaby Gélormini, Bjorn Goop, Éric Raffin et Jean-Philippe Monclin. C’est sympa comme pub et intelligent aussi.

Les provinciaux en vedette dans le 1er quinté de 3 ans à Saint-Cloud

Les belles écuries parisiennes ne les ont vu que passer et cela ajoute encore à la difficulté de la tâche pour ces épreuves. Trois Marseillais, un Bordelais, et un seul cheval entraîné à Chantilly peut être (Vermeulen, je ne sais où il vit) à l’arrivée ! Le gagnant Sayann venait de terminer 5e d’un petit handicap à Cagnes, bon… Bonne note pour la 4e Grey Queen qui n’était pas gâtée par son tirage au sort mais qui s’est montrée courageuse. Bon il y en aura d’autres…