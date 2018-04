Grand Prix Angers Loire Métrople : la bande des 4 à suivre mercredi 4 avril

+

Réagir

C’est un très beau quinté qui a lieu au trot ce mercredi 4 avril avec 18 partants dont quatre champions qui doivent rendre 50 m à ceux du 1er poteau. Ils ont des objectifs différents mais je les ai retenus tous les quatre dans le pronostic pour leurs palmarès et leurs retours en forme.



Bien sûr, Aubrion du Gers est le vainqueur logique avant le coup. Jean-Michel Bazire se déplace pour ce crack qui reste sur six succès consécutifs, et à le lire il est très confiant. Ensuite, il devrait disputer l’Olympiatravet à Aby, en Suède le samedi 28 avril.



Akim du Cap Vert, blessé tout l’hiver, semble pour sa part revenir en forme. Franck Anne compte courir avec lui le Prix de l’Atlantique à Enghien le dimanche 22 avril, mais il ne s’interdit pas de prendre une bonne place à Angers.



Up And Quick revient lui aussi en bonne santé après un long passage à vide. Son entourage vise pour lui, qui a repris de la vitesse, le Critérium d’Argentan, le samedi 28 avril également . Mais il a fait appel à Franck Nivard qui court après le Sulky d’Or et il ne va se priver de rien .

Uniflosa Bella, enfin, est de tous les combats, que ce soit en province ou à Vincennes. Elle est mal engagée et ferrée mais son courage est tel qu’elle peut toujours surprendre pour une 5ème place.



Bref, s’ils ont des destins différents, ces champions seront à suivre pour le présent et l’avenir.