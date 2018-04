Paris-Longchamp rouvre ses portes ce dimanche

+

C’est donc le grand jour pour les dirigeants du galop, même si les finitions ne sont pas terminées. Elles le seront pour l’inauguration officielle à la fin du mois, le 29 avril.

Les premières courses vont avoir lieu ce dimanche, après 2 ans de travaux pour un coût de 140 millions d’euros qui a donc fait couler beaucoup d’encre .Le bâtiment est plus moderne bien sûr puisqu'après avoir été inauguré en 1857, il y a 161 ans, il n’avait plus été modifié depuis 1964, soit 53 ans !



Comment se présente-t-il ?

C’est un bâtiment de verre à la forme inclinée qui selon l’architecte désigné s’inspire du mouvement d’un cheval au galop. Il est très jaune avec beaucoup de lumières, a nécessité plus de 2 ans de travaux, et contient des espaces verts en nombre. Il permet aux spectateurs d’avoir une vue panoramique depuis les hauteurs du bâtiment , à la fois sur les pistes , sur le rond de présentation, et sur les écuries, ce dont ils étaient dépourvus auparavant. La circulation dans l’hippodrome, nous dit-on, a été repensée pour permettre de se rendre d’un point à un autre en 2 minutes ! Et le rond de présentation justement a été agrandi pour être bien observé de partout.





Un grand escalier accueille les turfistes à l’entrée principale au somme duquel trône la statue de Gladiateur comme dans l’ancien bâtiment .L’hippodrome est 100 % connecté avec de la wifi donc et bientôt, le 29 avril, de la 4G partout.





La nouvelle tribune, tout en longueur est de 160m, il y a des salons intérieurs pour jouer et 500 écrans sont annoncés pour diffuser les épreuves partout sur le champ de courses alors que 150 lieux de prises de paris sont prévus (bornes et guichets).



3 restaurants principaux sont prévus, je pense qu’ils ne fonctionneront pas ce dimanche : une brasserie au bord du rond de présentation, une guinguette de 800 couverts avec nappes à carreaux, et un endroit gastronomique avec un chef étoilé pour ceux qui veulent du haut de gamme. Parallèlement se trouvent, je les ai vus, dans de multiples endroits, des bars de restauration rapide et autres boissons.

Les prix

Bon, là c’est pas top sauf si on bénéficie de réductions particulières ou de la carte France Galop qui apparemment ne fonctionne pour cette dernière qu’hors Grands Prix. Sinon les entrées en semaine sont de 3 à 5 euros par personne, de 8 à 10 les jeudis de semi-nocturne et lors des grands prix. Enfin pour l’Arc ça monte de 30 à 35 euros par personne sans oublier le parking entre 3 et 10 euros. Le problème, c’est qu’après il faut jouer aussi et je ne parle pas des restaurants. Donc c’est un déplacement qui a un coût !

La piste

34 réunions y sont prévues cette année dont 17 groupes 1 et du 17 mai au 12 juillet des semi-nocturnes avec des quintés, au total 8 soirées baptisées Jeudi by Longchamp ou l’ambiance devrait être conviviale. Les pistes ont toutes été travaillées, le système d’arrosage a été amélioré pour être plus réactif, et la nouveauté est donc l’Open Stretch , un couloir à l’entrée de la ligne d’arrivée qui doit permettre à tous les chevaux de s’exprimer sur toute la largeur de la piste et d’éviter d’être ainsi bloqué à la corde à la suite de faux trains. On verra son utilité ou non ce dimanche .

Les objectifs

Dans Paris Turf de ce samedi, Olivier Delloye, rappelle d’abord que tout ce qui est envisagé ne le sera pas forcément ce dimanche mais à coup sûr le 29 avril prochain et il précise les objectifs de cet effort : faire en sorte que le public vienne aux Courses dans un endroit punchy et en faire également une destination de loisirs pour tous les franciliens grâce à un rooftop-lounge installé sur le côté gauche de l’hippodrome de 500 m2 avec une scène de concert à ciel ouvert et à des salons équipés et modulables sur 10.000 m2.



Au total, les dirigeants du galop pensent pouvoir accueillir 60.000 spectateurs voir plus, notamment lors du Prix de l’Arc de Triomphe.