Choses vues au nouveau Paris-Longchamp

Pierre Charles Boudot sait ou se trouve le poteau. Il restera comme le jockey à avoir remporté la première course du nouvel hippodrome avec Do Ré Mi Fa Sol et dans la foulée le premier quinté avec Borderforce qu’il a amené au poteau juste à temps pour ravir la victoire à l’inattendu Walec. C’est donc lui qui s’est le mieux adapté par les résultats.



Tony Piccone le malin

Lui m’a paru le 1er à savoir correctement utiliser l’Open Strecht, cette nouveauté placé à l’entrée de la ligne d’arrivée. Dans la seconde course, passé cet artifice, il s’est faufilé à la corde qui était libre pour filer au poteau. C’est un avantage même si par exemple les bons finisseurs du quinté sont eux venus à l’extérieur.



Le public pas si nombreux

Pour cette première mais avec l’excuse du Marathon de Paris. Gageons qu’il sera plus important pour l’inauguration officielle, avec entrées gratuites, le 29 avril prochain.



Des problèmes techniques à régler

Malgré la bonne volonté des techniciens, ce n’était pas parfait pour cette première. Le son d’Equidia n’était pas audible et les rapports défilaient à la vitesse du vent. Bon, il reste 3 semaines pour améliorer cela. On peut ajouter un écran trop petit pour suivre l’épreuve puisqu’on est habitué à plus grand à Vincennes.



Sinon quelques belles idées

Pour les VIP et propriétaires avec des bars pris d’assaut à l’extérieur près du Rond de présentation.