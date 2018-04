Longchamp : l'écrin change mais les résultats demeurent

+

Certes, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l’avenir de ce nouveau Paris-Longchamp mais les faits m’interrogent. Certains veulent voir avec cet édifice un nouveau moteur pour les enjeux. Or, Longchamp reste Longchamp sur la piste, un hippodrome où les favoris sont rarement à l’arrivée et ça c’est inquiétant, surtout en cette période frugale pour les paris.



Dimanche 8 avril, tous les favoris ont été battus, aucun des huit Fabre au départ n’a fait l’arrivée et je n’ai pas eu l’impression, si ce n’est dans la 2ème course et encore, que l’Open Stretch ait joué un rôle important dans les phases finales. Il y a eu, comme il y a deux ans, des chevaux gênés à quelques dizaines de mètres du poteau.



Donc l’emballage est beau, certes, mais le problème est que les joueurs y trouvent aussi leurs comptes. Rendez-vous dans quelques jours pour savoir si cette impression perdure ou résiste.