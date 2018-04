Deauville et la côte normande prêtes pour un nouveau meeting

+

Philippe Augier, le très engagé maire de Deauville pour la cause équestre, a présenté avec de nombreuses personnalités ce mardi 10 avril le nouveau rendez-vous du mois d’août sur la côte normande.



Cette année, l’accent est mis sur le partage, avec des visites plus nombreuses des installations dans le but de découvrir les coulisses d’une machine importante, des rencontres plus nombreuses avec les professionnels en participant notamment, sur réservation, aux entrainements des chevaux sur les pistes.



Le pôle international du cheval ouvert à tous, le Polo, les ventes d’Arqana seront bien sûr au rendez-vous, comme les courses à Cabourg en nocturne - on y reviendra -, et à Deauville et Clairefontaine en diurne.



Deauville

Il y aura 19 réunions contre 18 l’an passé, avec sept groupes 1 et une vingtaine de groupes 2 et 3. Le temps fort sera encore le Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard, sur 1.600 m. 2.000 chevaux participeront aux épreuves, entrainés par quelques 300 professionnels pour 8 millions d’allocations distribuées. Il y aura trois journées à thème, notamment le 25 août, consacré à l’association qui offre une nouvelle vie aux retraités des hippodromes.



Clairefontaine

L’hippodrome, qui fêtera l’an prochain ses 90 ans, va proposer 150 courses, et bien sûr le retour de ses journées à thème avec pour slogan cette année "Elle court, elle court, l’émotion". Les responsables de l’hippodrome sont au taquet. Tout est prêt pour un spectacle qui promet.