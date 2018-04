Bertrand Meheut-Cyril Linette : deux nouveaux patrons pour le PMU

+

C’est donc entériné après quatre mois d’attente et beaucoup d’encre et de salive. L’Assemblée générale du PMU a validé ce jeudi 12 avril dans la matinée les noms qui circulaient depuis plusieurs semaines.



Bertrand Meheut, 66 ans, ex patron de Canal+, est nommé président du conseil d’administration. Il aura en charge de valider la stratégie, de réfléchir aux grands projets et de contrôler ce qui sera fait.



Cyril Linette, 47 ans, a également fait ses classes à Canal+ avant d’être le patron de L’Équipe, entreprise qu’il vient de quitter pour le PMU. Il aura la responsabilité opérationnelle, donc de mettre les mains dans le cambouis et de faire en sorte que dans cette année compliquée l’entreprise s’en sorte le mieux possible.



Dans le même temps, les statuts vont être modifiés et approuvés fin juin par les pouvoirs publics. Évidemment, Alain Resplandy-Bernard, qui occupait l’intérim après le départ de Xavier Hurstel, va lui quitter le PMU. On y reviendra dans les prochains jours.