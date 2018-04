PMU : le nouveau président Bertrand Meheut a l'habitude de relancer les secteurs en crise

1

Intronisé mercredi 11 avril par les Sociétés de Courses, Bretrand Meheut a déclaré, entre autre, qu'il avait l'habitude de relancer les secteurs en crise, dans deux propos repris par Paris Turf et Jour de Galop. Il fait référence en cela à Canal+, qui perdait beaucoup d’argent avant son arrivée. Et le fait est qu’il va avoir du travail avec des premiers chiffres en baisse de 1,2% pour le premier trimestre, dus surtout à la grogne des grands parieurs internationaux contre le PMU, qui a rogné leurs marges.



Mais le nouveau président, qui ne considère pas comme une priorité l’arrêt ou non des paris sportifs et du poker, veut relever le défi: Le cheval a une cote de sympathie élevée, dit-il, et la marque PMU une grande notoriété. La base est importante, ajoute-t-il, avant de préciser que pour l’élargir il compte sur le marketing et sa distribution commerciale pour remodeler l’image du parieur et rendre le pari hippique plus naturel qu’à l’heure actuelle, presque incontournable selon lui. Vaste programme. Bon courage et espérons.



En attendant, après ces nominations c’est le nouveau statut du PMU, avec un président qui donne les orientations et un directeur général à la manœuvre, qui devrait être adopté en juin par les représentants de l’État.