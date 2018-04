Matthieu Abrivard franchit la barre des 2.000 victoires

+

Réagir

Il en était à 1998 au début de la journée de ce samedi 14 avril et à mi-parcours, Matthieu Abrivard avait déjà remporté deux courses, une sur le tapis vert et une autre très logiquement avec Charmeuse Royale.



C’est donc une belle réussite pour ce jeune homme pressé qui a commencé à monter à 16 ans seulement chez son maître d’apprentissage Joel Hallais et qui a, depuis, étoffé son palmarès régulièrement avec sept groupes 1 à son actif, dont quatre Cornulier et de nombreux groupes 2 et 3.



À bientôt 33 ans, Matthieu Abrivard rejoint les 14 autres seuls drivers qui, dans l’histoire du trot, sont arrivés à ce pallier, le leader étant bien sûr JMB qui avoisine, lui, les 6.000 victoires. Matthieu a deux points communs avec le Patron : il est multi-tâches comme lui, à la fois driver, entraîneur et propriétaire.



De plus, il demeure très accessible vis-à-vis des parieurs et de la presse comme en témoigne ses deux vidéos de ce matin. Donc bravo champion... Et bientôt les 3.000 ?