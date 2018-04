On efface tout et on recommence

+

Les trois courses de Groupes disputées dimanche à Longchamp ont donc été fatales, pour deux d’entre elles, aux favoris et à un mois des Poules d’Essai et deux mois des Jockey Club et Diane, les cartes sont rabattues. Pour ces épreuves c’est encore l’inconnu sauf peut-être pour la Poule d’Essai des Poulains.



En effet Wotton et Olmedo ont tenu leur rang dans le Prix de Fontainebleau sur 1.600m en disputant l’arrivée près de 4 longueurs devant les autres.



Ils ont confirmé leurs bons débuts de Deauville, leurs qualités et leurs ambitions. C’est Wotton qui s’est imposé de peu mais ils se tiennent de très près. Le Fabre de service a lui terminé 5ème sur 5 et on espère pour entrainement qu’il a mieux en réserve.



Il n’y avait pas d’Aga Khan dans la course, ni de Freddy Head, ni de Chappet (bien armé). On verra donc le 13 mai ce qu’il en sera.



Dans les deux autres épreuves, ce sont deux outsiders qui se sont imposés à 11 et 17/1 ; Musica Amica et Pharell. Je n’ai pas eu l’impression d’avoir vu des bases, mais des concurrents qui étaient bien le jour J.



À noter, et c’est encourageant, que trois chevaux ayant fait l’arrivée de ces Groupes ont été acquis peu chers. Louis D’or 3ème à distance des deux premiers du Fontainebleau.



Latita, 3ème du Prix de la Grotte, et surtout Pharell lauréat du Noailles qui, Paris turf le révèle, n’a été acheté par Jean Claude Rouget que 15.000 euros aux ventes de Deauville. Sa victoire, qui fait suite à d’autres succès, a déjà permis à ses propriétaires de multiplier par quatre leurs investissement et d’avoir l’espoir de disputer le Jockey Club. Ça peut donc arriver aussi au galop !