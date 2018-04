La reprise à Maisons-Laffitte

+

L’hippodrome rouvre ses portes ce mardi après plusieurs semaines de fermeture dues pour les dernières aux inondations de la Seine tout près.



La piste est en état selon ses responsables mais attention, malgré le retour du beau temps sur la Région Parisienne, le terrain sera encore lourd pour le quinté de vitesse.

Mickael O'Leary : l’homme à qui tout réussit

C’est le patron, à 57 ans, de Ryanair. Il est multimillionnaire, fait partie des plus grosses fortunes irlandaises, et a remporté samedi le Grand National du Trot avec l’un de ses sauteurs. C’est un propriétaire hippique de longue date et son premier succès dans la course mythique de Liverpool. Du coup, il a offert le champagne aux passagers de l’un de ses avions samedi en apprenant la bonne nouvelle.

Une joie sympathique

Que rappelle Paris Turf de ce lundi : le vainqueur du quinté de dimanche à Longchamp Magari porte les couleurs de l’Ecurie Carré Magique qui regroupe plusieurs amis dont Dominique Bœuf l’ancien jockey et consultant d’Equidia. Lequel a expliqué que la casaque rouge et noir de l’écurie était celle de Thierry Roland que ses supporters ont décidé de reprendre à sa mémoire ! On s’en rappellera à l’avenir, je ne le savais pas.

Ils s’entendent bien

Nicolas Bazire a remporté un nouveau succès avec Clyde Barrow à Caen dimanche, ils ont toujours vaincu ensemble. Eric Frémiot a fait de même avec Brako Jiel, 8 jours seulement après un premier succès ensemble. Bravo.