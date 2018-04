1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 17 avril 2018.

Maisons-Laffitte ou Maisons-La Faillite ?

C’était la reprise après les inondations, mardi 17 avril, et tous les favoris du quinté sont passés au travers pour une combinaison que, tout de même, deux ou trois joueurs ont trouvé dans l’ordre mais qu’il était impossible de prévoir logiquement.



Bon, on notera que Join Us, ma dernière minute, a dû avoir un problème puisqu’il a été arrêté, que Dark Orbit et Lehaim, spécialistes des sprints l’an passé, ont perdu leurs jambes et que le vainqueur, Ross Castle, n’avait plus gagné depuis deux ans.



Il y en aura d’autres à l’arrivée la prochaine fois, mais j’aimerais bien que deux chevaux répètent au moins une fois leurs performances sur ces parcours de vitesse.

27ème succès pour Brissac

C’est le second cheval de cœur du Sud-Ouest après Timoko, et quand il rencontre des locaux comme lui il est intraitable, comme mardi 17 avril à Cavaillon. Tant mieux pour son entourage. Balbir (2ème) revient en forme et lui fera tilt la prochaine fois.

Merci à certains d’entre vous pour leurs encouragements

Ils ont remarqué mes bons résultats ces derniers jours. Rendez-vous en fin de semaine pour des vidéos sur le Prix du Président de la République.

Thomas Gueguen à suivre à Auteuil

Mercredi 18 avril. C’est le 1er jockey en activité de l’écurie Nicolle puisque Gaëtan Masure et Théo Chevillard sont toujours blessés. Nicolle a trois montes en réunion 4 à partir de 16h, trois possibilités sérieuses selon moi de l’emporter.

JMB a 47 ans

Le crack driver a fêté son anniversaire lundi dernier. 47 ans donc et 19 Sulky d’Or. Bravo à lui.