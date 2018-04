Prix de l'Atlantique : Bold Eagle va-t-il battre le record samedi 21 avril à Enghien ?

+

Pas sûr que le temps réalisé en 2014 par Pascia' Lest (1 minute, 11 seconde et 3 dixièmes) soit battu par le crack de Sébastien Guarato, malgré un parcours et une piste plate à sa convenance. Non pas qu’il ne l’a pas dans les jambes, au contraire, mais en raison de l’adversité. Ils ne sont que six contre lui dont deux autres champions de Guarato et les autres cracks Belina Josselyn et Bird Parker.



J’ai donc peur que ce soit plus une course tactique que physique et qu’une fois en tête, puisque je ne vois personne d’autre pour mener, Franck Nivard aille à son train avant de sprinter à l’entrée de la ligne d’arrivée, et sans doute de résister à ses adversaires. Mais peut-être que JMB va inventer quelque chose avec Belina qu’il dit au mieux comme l’est le crack.



En principe, Bold devrait donc remporter son 17ème Groupe 1, à 7 ans, avant d’aller défier les Scandinaves chez eux le 27 mai pour la course que veut à tout prix remporter son propriétaire principal, Pierre Pilarski : l’Elitloppet. Il y retrouvera son vainqueur de l’Amérique, Readly Express, pour une revanche qui s’annonce explosive, avec le soutien de tous les turfistes français j’en suis sûr.