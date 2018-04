Prix de l'Atlantique : Bold Eagle avec un scénario écrit à l'avance

+

Il l’a fait avec panache ! Bold a remporté le Prix de l’Atlantique ce samedi à Enghien à la lutte tout au long des 300 derniers mètres avec Bélina Josselyn. Comme prévu le crack et Franck Nivard ont pris la tête et mené benoitement avant que JMB ne porte l’estocade au début de la ligne d’arrivée avec Belina Josselyn. Ils ont pris l’avantage un moment avant que Bold sollicité mais appuyé le long de la corde ne revienne sur eux pour finalement l’emporter d’un demi poitrail à l’arrivée.





Je vous disais hier ce scénario et comme prévu JMB a bien tenté de surprendre le crack qui s’est montré très accrocheur, plus à Enghien qu’à Vincennes pour s’imposer dans un temps moyen , 1’13""6 loin des meilleurs sur le parcours. A 1m d’eux Bird Parker s’est lui battu pour dominer une fantastique Billie de Montfort dans la lutte pour la 3ème place.



Bold a donc remporté son 17ème Groupe 1 et reste invaincu à Enghien. Il a bien préparé son Elitloppet en faisant preuve de courage et il lui en faudra pour dominer dans la même journée les meilleurs scandinaves chez eux le 27 mai prochain.



À noter par ailleurs que Franck Nivard a remporté son 4ème Prix de l’Atlantique consécutif après ceux de Moving On, Lionel, et Bold l’an passé ! Bravo à lui.