Merveilleuse Billie de Montfort

Bien sûr, Bold Eagle est la locomotive du trot français, un cheval hors norme à qui l’on souhaite de remporter l’Elitloppet, ne serait-ce que pour voir son propriétaire principal, Pierre Pilarski, raser sa longue barbe ! Mais dans son écurie existe également une chic jument à qui je veux donner un coup de toque mérité.



C’est donc Billie de Montfort qui à 7 ans a remporté 13 courses en 63 tentatives et pris un nombre extraordinaire de places pour un compte en banque d’1 million 600.000 euros. Ce n’était pas écrit dans ses gènes puisque fille de Jasmin de Flore et de Quismy de Montfort, peu connus pour être des cracks de la reproduction comme le père de Bold Ready Cash.



Elle est l’un des rares trotteurs d’une écurie qui a connu son heure de gloire dans le passé, celle de monsieur Dauphin, mais qui a considérablement réduit la voilure depuis quelques années. Précoce, elle fut un temps le leader de sa génération à 2 ans, et elle a remarquablement vieilli pour rester presque au même niveau partout où elle s’est produite car, outre Vincennes, elle est tous terrains.



L’an passé, elle n’a jamais été classée plus loin que 5e dans ses 12 tentatives, n’a jamais gagné non plus étant souvent battue par d’autres cracks, Bold Eagle en tête. Son début d’année 2018 l’a vu dominée dans les Prix d’Amérique et de Prix de France mais samedi, sa tentative dans le Prix de l’Atlantique fut merveilleuse puisqu’elle n’a été rejointe qu’aux abords du poteau par Bird Parker à une longueur des meilleurs.



Son courage et sa maniabilité passent les années et Sébastien Guarato a aussi beaucoup de chance de l’avoir dans ses boxes car il sait que partout où il ira avec elle, il prendra un bon chèque. Félicitations Billie…