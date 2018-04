Après les paroles, les actes ?

1

Les élus et les pouvoirs publics viennent à deux reprises de montrer leur sensibilité au monde hippique et leur envie de soutien à la filière.



Les députés du Groupe Cheval à l’Assemblée ont entendu pendant plusieurs dizaines de minutes Dominique De Bellaigue, le Président du trot, leur faire un exposé sur les difficultés actuelles du secteur hippique. Ils ont été confortés dans ce qu’ils savaient déjà pour la plupart et ont unanimement déclaré leur solidarité.



Édouard Philippe, le premier ministre, a lui officiellement envoyé une Lettre de Mission à Jean Arthuis pour procéder à un audit stratégique et financier du Pmu et se pencher sur la situation de la filière Courses.



L’ancien ministre et député européen , qui a eu des trotteurs chez Christian Bigeon, va examiner tout cela et rendre un rapport circonstancié sur le présent et l’avenir de la filière dans son ensemble, y compris en ce qui concerne le cheval comme sport-loisir, au plus tard le 15 septembre prochain. À charge ensuite au gouvernement d’en tirer les conclusions.



On espère donc, pour tous les acteurs concernés, qu’ensuite des décisions importantes seront prises pour pérenniser un secteur qui emploie 70 000 personnes et donne de la passion à plusieurs centaines de milliers d’autres même si ce n’est pas la priorité actuelle du gouvernement.