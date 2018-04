Nouveau Longchamp : inauguration officielle dimanche 29 avril

+

N’en déplaise à mes confrères de L’Équipe, ce n’est quand même pas le nouveau Maracana du turf comme ils le disent, à savoir le stade mythique du foot au Brésil. Le champ de courses a été entièrement refait en 2 ans et on ne verra toutes ses nouveautés qu’à partir de ce dimanche 29 avril puisque, depuis sa réouverture le 8 de ce mois, les chantiers étaient toujours en cours, notamment en ce qui concerne les restaurants.



Disons qu’il a un cachet très différent de l’ancien, plus moderne certes, avec la possibilité de voir plusieurs endroits facilement et des pistes qui ont été travaillées. Pour le reste, il va falloir s’y faire : il demeure assez froid (dans tous les sens du terme) et a aussi pour objectif, on le voit sur sa gauche, d’être un lieu de spectacles musicaux en plein air et de séminaires avec de nombreux salons.



20.000 spectateurs sont, dit-on, attendus dimanche 29 avril avec en vedette le DJ niçois The Avener en fin de journée. Auparavant, Anne Hidalgo et Edouard de Rothschild auront officiellement baptisé l’hippodrome, où de multiples animations, notamment avec des enfants, auront lieu à côté de la piste.



Celle-ci verra une étoile se produire dans le Prix Ganay : le Britannique Cracksman, considéré l’an passé comme le deuxième 3 ans de la génération derrière Enable. Il fera sa rentrée 2018 dans un lot largement à sa portée et sur une piste qu’il devrait retrouver en octobre prochain dans le Prix de l’Arc de Triomphe.