La fête à Paris-Longchamp avec un Britannique en vedette

C’est donc ce dimanche que le nouvel hippodrome va être officiellement baptisé par une pléiade de personnalités parmi lesquelles Valérie Pécresse, Stéphane Travert (le ministre de l’Agriculture), Anne Hidalgo, Bertrand Bélinguier (l’initiateur du projet) et Edouard De Rothschild (le Président de France Galop).



Seront également présents pour l’événement Dominique de Bellaigue (le Président du trot) avec une grosse délégation de responsables trotteurs, et on peut le penser, les nouveaux dirigeants du Pmu.



20.000 spectateurs sont attendus, malgré un temps maussade annoncé. Surtout peut-être pour voir le Dj The Avener en spectacle à la fin de la journée. Les turfistes présents se feront alors une idée du lieu. Je suis partagé, vous l’avez compris mais je ne l’ai pas encore vu terminé puisqu’il y avait encore des chantiers mardi dernier.



Sur la piste en tout cas, Cracksman sera l’attraction avec son pilote Lanfranco Dettori , déjà 47 ans, mais toujours au sommet. Tous les deux visent l’Arc de Triomphe sur cette piste en octobre prochain et cela passe par une bonne performance ce dimanche.



Selon son entraîneur, le désormais 4 ans a bien travaillé et sa confrontation avec Cloth Of Stars, second d’Enable dans l’Arc l’an passé, nous en dira plus. Tout le monde espère une envolée du cheval et le célèbre saut de l’Ange de son cavalier, du meilleur effet pour une inauguration !