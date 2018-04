Cracksman sous vos applaudissements

+

C’est lui qui a été la vraie vedette de cette inauguration de Longchamp par son envolée dans ligne d’arrivée. Second derrière le leader de Cloth Of Stars, il a enclenché la vitesse supérieure dès les premiers commandements de Lanfranco Dettori pour s’imposer avec quatre bonnes longueurs d’avance sur le leader qui a conservé la seconde place.



Cracksman, victorieux du Niel l’an passé, n’a rien perdu de sa superbe et franchement c’est ce que j’ai vu de mieux, et de loin, depuis le début de l’année. Je ne vois, à l’heure actuelle, qu’Enable si elle court, pour l’empêcher de remporter l’Arc en octobre prochain s’il y est au départ.



Sympa, Dettori, qui à 47 ans a tout gagné, s’est permis avant son saut de l’ange de poser longuement devant les photographes sur la piste et de faire une révérence au public qui l’applaudissait. Une grande classe que certains tricolores n’ont pas !



En attendant, est-ce un signe, le 1er groupe 1 de plat est revenu à un anglais.