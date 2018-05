Inauguration du nouveau Longchamp : des chiffres moins bons que prévu

+

Malgré la publicité pour l’événement, la tirelire de 5 millions d’euros au PMU, la présence de Cracksman dans la 5ème course et un concert gratuit en fin de journée, l’hippodrome a attiré moins de spectateurs qu’attendus puisque 20.000 billets avaient parait-il été vendus et que seuls 10.100 personnes ont été recensées, dimanche 29 avril.



Pire encore, selon les chiffres récupérés par Sylvain Copier de Paris Turf, les enjeux ont dévissé. On a joué 11% de moins que l’an passé lors de la même réunion de Chantilly, qui ne bénéficiait pas d’autant de battage, et on a parié moins encore que lors des journées précédentes sur Longchamp, notamment celle du 8 avril où il y avait le marathon de Paris.



Pourquoi ? Le mauvais temps, bien sûr, peu de partants, les vacances scolaires et surtout des enjeux qui chutent fort au quinté, qui doit donc être le 1er chantier de la nouvelle équipe au pouvoir au PMU car il n’a plus le rôle de moteur qu’on lui a connu.



C’est donc un bémol au concert de louanges (pas les miennes) qui a suivi cette inauguration, avec une double interrogation. 1. Ne fallait-il pas attendre que tout soit en place avant l’inauguration (surtout pour les radios) et ne pas la programmer durant les vacances scolaires. 2. Comment transformer les visiteurs présents en joueurs hippiques ?



La prochaine édition dominicale nous en dira peut-être plus car il n’y aura pas de champions sur la piste, hélas, ni de DJ.