"Magic" Peslier est de retour

Les superlatifs ne manquent pas pour celui qui possède, plus que Christophe Soumillon, le plus beau palmarès des jockeys en activité. Mardi 1er mai, Olivier Peslier a remporté les deux courses de Groupe de Saint-Cloud et ce mercredi 2 mai il a mené au succès le débutant Spaday pour son unique monte de l’après-midi à Chantilly.



Dans Jour de Galop, le quotidien de la spécialité sur le net, Freddy Head était élogieux après son succès avec Luminate dans le Prix Pénélope. "Il est extraordinaire car il ne s’affole jamais". Un compliment qui nous rappelle les succès un peu partout dans le monde du tandem avec Goldikova.

Impressionnant palmarès

Olivier Peslier, dont la disponibilité est totale pour la presse, contrairement à d’autres, a maintenant 45 ans et ses états de service indiquent plus de 100 victoires dans des Groupes 1 un peu partout. Il a notament remporté quatre Arc de Triomphe, un Derby d’Epsom, quatre Breeders' Cup, deux Japan Cup, quatre Cravaches d’Or, deux Jockey Club, deux Grand Prix de Paris, trois Prix Jacques Le Marois...



Seul lui manque le Prix de Diane pour le réussir le grand chelem, et je lui souhaite chaque année de l’emporter. Luminate aurait pu le lui apporter cette année mais c’est la pouliche d’Aurélien Lemaître et, de retour de blessure dans trois semaines, il devrait la remonter. Il devrait toutefois avoir une autre monte, j’en suis sûr, dans ce Diane 2018.



En attendant, il monte un peu moins à Paris, ayant élu domicile près de Bayonne. Il préfère aux records un cadre de vie harmonieux et il n’en est que plus redoutable lorsqu’il se retrouve au départ des épreuves parisiennes ou internationales car s’il se déplace, c’est pour bien faire évidemment.