Critérium des 4 ans : un quatuor de choix en piste samedi 5 mai à Vincennes

+

Réagir

C’est donc une superbe course, pas la seule, ce samedi 5 mai à Vincennes et c’est un super quinté avec 15 participants et donc quatre champions aux destinées différentes.



Erminig d’Oliverie sera la favorite pour un rarissime doublé puisqu’elle a déjà remporté le Critérium des 3 ans avec Franck Nivard. Elle a été la plus constante cet hiver et mérite la victoire... mais elle vient de décevoir dans la dernière préparatoire. Elle sera en mode totale compétition cette fois, et on peut espérer lui voir un autre visage.



Earl Simon, lui, est un des deux nouveaux venus à ce niveau. Entraîné par un petit professionnel, Jarmo Niskanen, il paraît doué et dur pour supporter la longue distance. Son entourage espère qu’il n’a pas trop couru ces derniers temps. On va voir.



Ever Pride est le second nouveau venu. Il a longtemps été dans l’ombre des deux autres bons trotteurs de son propriétaire, Eridan et Ecu Pierji, absents ce samedi, et il les a battus les dernières fois. Il représente la forme de Sébastien Guarato.



Express Jet, enfin, est un trotteur aussi doué que délicat qui a terminé bon 2ème du Prix de Sélection, mais qui n’a pas répété ensuite cette performance. C’est le trotteur des grandes occasions, dont on doit se méfier bien entendu.



Bref, tous les quatre ont le droit de l’emporter, car derrière eux c’est un ton en dessous. De bonnes bases, donc, pour le quinté.