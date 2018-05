JMB et Traders en vedettes à Vincennes

+

Il était l’homme à suivre et j’avoue qu’il m’a surpris en remportant le quinté , le Critérium des 4 ans. Il a battu de peu la favorite Erminig D’Oliverie (et Nivard ) alors qu’il ne possédait que la 5ème chance de la course. Mais après s’être fait oublié, il a passé la vitesse supérieure à l’entrée de la ligne d’arrivée pour s’imposer du minimum. Du grand art.



Cela n’a pas marché dans le Prix Kerjacques, l’autre belle épreuve du jour qui s’est déroulé à une vitesse folle grâce à 2 fuyards : Viking Blue comme d’habitude suivi comme son ombre par Traders. Le trotteur d’Alexandre Abrivard a finalement cédé mais pas le vainqueur du Cornulier qui a poursuivi sa course jusqu’au poteau en battant sur une piste très rapide le record du parcours classique établi par Bold Eagle . Il a trotté en effet en 1’10 et 8 centièmes.



Son compagnon d’entrainement Bird Parker avait lui été distancé et Bélina Josselyn n’a pu que partager la 3ème place avec Carat Williams derrière Valko Jénilat . Elle a bien terminé mais trop tard .



Donc de cette journée on retiendra quand même cet exploit de Traders qui restera dans les annales.