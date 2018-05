Le PMU cherche des solutions

+

Face à la croissance constante des paris sportifs, qui devraient encore progresser avec la Coupe du Monde de foot le mois prochain, à l’agressivité de la Française des Jeux et à ses propres problèmes, le PMU qui voit arriver à sa tête un tandem nouveau, cherche visiblement à colmater les brèches et à trouver les moyens de sa relance.



Les chiffres en effet sont inquiétants selon les propos du directeur du réseau Patrick Fontana tenus vendredi dernier. Les mises dans le réseau physique ont ainsi chuté de 2% depuis le début de l’année et le nombre de buralistes ne cesse de fondre alors qu’il est question d’une augmentation des rémunérations accordées aux vendeurs de la Française. On parle de bientôt 5% contre 2% seulement pour le PMU, ce qui évidemment ne joue pas en faveur des courses.



Face à cela, l’entreprise cherche plus que jamais à se diversifier selon ses responsables . Au-delà des PMU City lancés avec succès par Pierre Jean Alaux, il est envisagé maintenant des rapprochements avec les points Relay (gares, aérogares et RER) et aussi avec les hippodromes de province pour conduire les spectateurs non joueurs jusqu’aux guichets.



En attendant, il a donc confirmé que le processus est lancé pour une réforme du quinté sans en dévoiler les contours, notamment en ce qui concerne les bonus. La nouvelle mouture en place, après comme toujours des tests sur de turfistes, va être présentée pour validation durant ce mois de mai aux sociétés de courses pour être applicable à l’automne prochain.



Espérons qu’elle permettra d’enrayer une baisse constante de ce pari, dont les causes sont multiples, mais qui est passé en 13 ans de 26 à 17% du total des mises, très loin des jeux simples qui font la course en tête depuis toujours...