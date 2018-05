Readly Express/Enable : deux cracks au tapis, que se passe-t-il ?

1

Commentaires

Est-ce une malédiction ? Les deux champions qui ont remporté nos deux plus belles épreuves sont blessés et, comme ce sont des concurrents étrangers, on ignore les raisons et surtout la durée de leur indisponibilité.



Readly Express tout d’abord. Le trotteur suédois n’a plus recouru depuis son Prix d’Amérique, blessé au genou semble-t-il. Il est toujours dans la liste des possibles pour l’Elitloppet, mais comme la grande épreuve scandinave a lieu dans trois semaines maintenant on suppose qu’il sera forfait, ce qui soit dit en passant ne peut qu’arranger les affaires de Bold Eagle. Sa longue absence est tout de même inquiétante.



Enable ensuite. On l’a appris ce lundi 7 mai, la jument est également victime d’un problème au genou. La lauréate de l’Arc de triomphe devait effectuer prochainement sa rentrée. Ce ne sera pas avant le mois d’août prochain, selon son entourage britannique qui ne donne pas plus de précisions ni sur l’origine du mal ni sur le programme à venir. Mais il n’y a que quelques semaines entre août et le 1er dimanche d’octobre, et la question se pose de savoir si cette grande championne pourra défendre son titre.



Dans le cas contraire, John Gosden, son entraîneur a la chance d’avoir un suppléant de luxe avec Cracksman. C’est néanmoins très désolant de ne pas les revoir tous les deux en piste.