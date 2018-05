Christophe Soumillon lanceur d'alertes

+

Réagir

Et ce n’est pas là où, a priori, on l’attendait, lui qui a la réputation d’être individualiste. Mais depuis le début de l’année, effectivement, il s’est transformé en étendard et en soutien de ses collègues.



Il a l’aura pour cela et est visiblement remonté, comme on l’a vu ce dimanche à Longchamp, pour obtenir le changement de piste. Les épreuves ont bifurqué de la moyenne piste trop glissante à la grande piste et il n’y a pas eu d’incidents à partir de ce moment-là.



Auparavant, sur RTL, le crack jockey avait critiqué certains lieux du nouveau Longchamp et était revenu sur les incidents de jeudi dernier à Lyon, où plusieurs jockeys étaient tombés. Il ne se fait pas que des amis en agissant ainsi mais gagne un peu plus le respect du peloton et cette nouvelle attitude semble lui convenir. Nul doute qu’il n’a pas fini de s’exprimer, car , comme pour son record, il est parti fort dans ce domaine.