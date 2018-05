Superbe réunion de trot mercredi 16 mai à Caen

+

Réagir

C’est la plus belle réunion de l’année sur l’hippodrome de la Prairie, une journée qui réussit en général aux grosses maisons et en particulier à Jean-Michel Bazire, dont les chevaux ont été un peu décevants mardi à Feurs malgré tout.



Le quinté est la plus belle épreuve. C’est le Prix des Ducs de Normandie, qui compte à son palmarès Bird Parker, Général et Roi du Lupin, Texas Charm, Love You et autre Abo Volo. Ils sont 16 au départ, tous au même poteau, dont le tenant du titre Amiral Sacha. Mais son degré de forme est difficile à évaluer.



Bien entendu, les deux grands favoris sont des terreurs en forme : Traders et Aubrion du Gers, que j’ai classé dans cet ordre en espérant que le premier nommé fera le même numéro que dernièrement dans le Prix Kerjacques à Vincennes.



Un autre groupe 1 est au programme : le Saint-Léger des Trotteurs, pour les 3 ans au trot monté. On attend là aussi un beau duel entre deux bébés champions réguliers : Fado du Chêne, associé à un bon apprenti, Pierre-Paul Ploquin, et Ferretaria, montée par Matthieu Abrivard.



Un 3ème groupe vient compléter cette journée de gala, le Prix Henri Baillière, au monté toujours mais avec des 4 ans. C’est plus ouvert et on pourra suivre les débuts dans la spécialité de la Anne Elite du Ruel, associée à David Thomain.



À noter que 124 trotteurs sont au départ des 8 courses du jour, soit 16 par épreuve en moyenne. Du beau spectacle, donc, avec la qualité et la quantité. On en redemande.