Prix des Ducs de Normandie : JMB par K.O.

Jean-Michel Bazire a remporté sans coup férir son 5ème Prix des Ducs de Normandie, le quinté de Caen mercredi 16 mai, avec son champion Aubrion du Gers, plus que jamais le meilleur hongre actuel.





Le match attendu avec Traders a eu lieu pendant 2.000 m, mais sans que jamais on ait cru aux chances du trotteur d’Alain Roussel. Toujours à l’extérieur de JMB, il n’a jamais pu le dépasser comme on le pensait. Du coup, il a rendu les armes à 300 m de l’arrivée, laissant Aubrion s’imposer seul devant notre dernière minute, Ave Avis, piloté comme d’habitude aux petits oignons par Matthieu Abrivard.



Amiral Sacha, de retour en forme, a pris une bonne 3ème place devant Un Mec d’Héripré, revenu au mieux, et Traders. 6ème mais malheureux derrière Un Mec, Up And Quick aurait dû terminer plus près. Il a une superbe épreuve à venir en juillet à La Capelle.



Extraordinaire, donc, Aubrion a remporté sa 3ème victoire de l’année en quatre tentatives pour une 2ème place également. Le fils de Memphis du Rib approche des 1,6 millions de gains à 8 ans et, vu sa forme et le sérieux de son mentor, il arrivera aux 2 millions avant la fin de sa carrière. Encore une fois, c’est vraiment dommage que les hongres ne puissent pas disputer le Prix d’Amérique car ce serait un rival tout indiqué pour Bold Eagle.