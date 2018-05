Grand Steeple Chase de Paris : 14 au départ finalement

+

La liste des participants est officielle depuis ce jeudi et ils sont tous restés engagés, y compris et surtout So French, qui va tenter de remporter la plus grande épreuve de l’obstacle pour la 3ème fois de suite et ce alors qu’il a fait une chute il y a quelques semaines et que sa participation était compromise.



Dimanche 20 mai à Auteuil, Il sera piloté par Bertrand Lestrade alors qu’il l’avait été ces deux dernières années par James Reveley, lequel sera sur un autre Macaire, On The Go.



Comme prévu, les trois entraîneurs de Royan seront multi-représentés : Guillaume Macaire et François Nicolle avec quatre partants chacun et Arnaud Chaillé-Chaillé avec la favorite, Perfect Impulse.

Le quinté ?

Il y aura un Irlandais dans la course, Djakadam, entraîné par Willie Mullins. Le vainqueur empochera 370.000 euros après 7 minutes d’efforts et 23 obstacles à franchir. C’est le brave Milord Thomas qui sera le plus vieux au départ du haut de ses 9 ans.



Avec 14 partants, ce devrait être le quinté. On en aura la confirmation dans les heures à venir. Dans ce cas, l’épreuve devrait se courir vers 16h15.