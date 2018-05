Le centre d'entraînement de Royan en vedette ce week-end

+

Est-ce l’air de la mer ? Les infrastructures ? Ou autre chose ? Je ne sais pas, mais la réussite des entraîneurs qui sont installés au centre d'entraînement de Royan est impressionnante. Ce lieu est devenu en 4/5 ans le premier en France pour les chevaux d’obstacles malgré une forte concentration de professionnels à Chantilly et Maisons-Laffitte.



Guillaume Macaire a été le premier à s’y installer, suivi par François Nicolle et Arnaud Chaillé-Chaillé, et tous les trois auront neuf de leurs sauteurs dans le Grand Steeple Chase de Paris, dimanche à Auteuil, avec de surcroît une bonne chance de l’emporter.



Les meilleurs jockeys ont suivi et tout ce beau monde se retrouve donc au firmament à 500 km de la capitale, ce qui, soit dit en passant, oblige les hommes et les chevaux à faire énormément de route sans que cela ait une influence sur le résultat, ni sur le mental. Bravo donc à eux qui, ce samedi, vont présenter 15 chevaux en piste mais beaucoup plus dimanche.



NB : l’un des cavaliers de François Nicolle qui connait le plus de réussite, Théo Chevillard, évoquera ses chances samedi soir dans "On refait les courses" sur RTL.