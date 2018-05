Grand Steeple Chase de Paris 2018: tout ce qu'il faut savoir sur la 140ème édition

+

C’est la 6ème course, finalement, ce dimanche 20 mai à Auteuil. Le départ est prévu vers 16h15. Les 14 champions au départ vont parcourir 6.000 m, la plus longue distance sur l’hippodrome, et franchir 23 obstacles dont le "Rail-Dicth and Fence", d’une longueur de 7 m et d’une hauteur d’1 m 70, et deux fois la Rivière des Tribunes.



Les trois derniers lauréats de la course sont présents : So French vainqueur les deux dernières années et qui essaye un triplé rare, et Milord Thomas qui, à 9 ans, est le plus âgé des concurrents. Les plus jeunes et les juments bénéficient d’un avantage au poids. Ils sont quatre à ne porter que 66 kg contre 10 à 68 kg.



Richard Corveller voit double. Il est à la fois l’éleveur de l’Irlandais Djakadam et le propriétaire de la favorite Perfect Impulse. S’il fait le jumelé, il sera heureux.



Guillaume Macaire aux portes du record. Il a quatre partants et, évidement, de bonnes chances. En cas de succès, il égalerait le record de victoires détenu par Bernard Sécly avec six succès dans la course, et son So French deviendrait le 3ème cheval à remporter l’épreuve trois fois après Hyères III, et plus près de nous Mid Dancer.



Chantilly et Maisons-Laffitte absents de la course. C’est rare, mais aucun concurrent au départ n’est entraîné en région parisienne. Il y a neuf "Royan", un Irlandais et quatre sauteurs entraînés dans l’ouest du pays .



La température devrait être élevée, 24 degrés, et les gains vont de 370.000 euros pour le gagnant à 20.000 pour le 7ème. Donc, un concurrent sur deux repartira avec une allocation.



Trois jockeys ont déjà triomphé dans l’épreuve : James Reveley et Jacques Ricou, lequel est le plus âgé dans la course à 38 ans, alors que les deux plus jeunes sont Théo Chevillard (19 ans) et Tristan Lemagnen (20 ans).



Enfin, une grande journée peut-être pour la casaque Detré. Bipolaire est un des favoris du Grand Steeple et De Bon cœur une des favorites de la Grande Course de Haies. S’il l’emporte dans les deux courses, il gagnera plus de 520.000 euros en 40 minutes.