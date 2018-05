On The Go surprend Perfect Impulse

+

Ce Grand Steeple Chase a tenu son rang avec ses surprises et ses déceptions et au final comme souvent c’est Guillaume Macaire qui s’est imposé, rejoignant au palmarès Bernard Sécly avec 6 victoires dans la plus importante course d’obstacles de l’année.



Il y a eu des chutes malencontreuses dès le début de la course pour 3 des favoris Roi Mage, Bipolaire et So French puis, sous l’impulsion d’un Milord Thomas très en jambes, ce fut une épreuve rondement menée où, par élimination, ils n’étaient plus que 5 à pouvoir disputer l’arrivée à la sortie du dernier tournant.



Le finish a tenu en haleine puisque les 2 premiers ont lutté jusqu’au bout et que le succès est revenu d’une courte tête à On The Go, d’une régularité exemplaire, qui a pris le meilleur sur Perfect Impulse.



James Reverley son jockey a monté une superbe course se montrant inspiré à la lutte pour conserver son tire puisque c’est son 3ème Grand Steeple consécutif. À distance Edward d’Argent a pris une honnête 3ème place devant Milord qui a un peu baissé de pied pour finir et le brave Balkan du Pécos courageux 5ème.



Un quinté que je vous indiquais avec mes 2 dernières minutes : Edward et Balkan et ou il faut signaler hélas que Thomas Guéguen tombé avec Bipolaire semblait assez sérieusement touché. Espérons pour lui que ce n’est pas trop grave.



À noter aussi que l’on trouve 4 chevaux entraînés à Royan à l’arrivée et un à Dragey près du Mont Saint Michel. Et que le succès est revenu à une casaque sympathique, en manque de réussite cette année, celle de la famille Papot.