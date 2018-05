Bold Eagle bien loti dans sa batterie de l'Elitloppet

+

C’est la plus grande course suédoise, l’équivalent de notre Prix d’Amérique, qui se dispute donc dimanche prochain sur l’hippodrome de Solvalla. Le mode est différent de celui de chez nous puisque le même jour ont lieu 2 batteries qualificatives pour la finale qui suit en fin de journée. Il faut terminer dans les 4 premiers pour cela.





Le tirage au sort de chacune de ces demi- finales (en quelque sorte) a eu lieu dimanche soir et il a effectivement été clément pour notre crack qui sera à priori dans la batterie la plus faible avec un bon numéro derrière la voiture, le 5. Extra a d’ailleurs aussitôt déclaré Sébastien Guarato.Donc pour se qualifier, Bold devra faire avec Dreammoko qui a tiré l’As à la corde, Up And Quick le 8, mais aussi Lionel et Volstead drivé lui par Stefan Mélander.





L’autre batterie est plus relevée avec Propulsion qui s’élancera avec la ligne 4, Pastore Bob en grande forme, le 6, Ringostarr, l’As ,Amiral Sacha le 8 et Uza Josselyn le 7.



Reste, pour accomplir son graal, à Bold qui s’est entraîné dimanche à Rambouillet, à ne pas commettre la même erreur que l’an passé et à en garder sous les sabots pour la finale. De cela son entourage est au courant bien sûr. On y reviendra le week-end prochain.