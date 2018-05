Dimanche 27 mai : 28 partants seulement dans quatre courses de groupe

+

Cela fait sept en moyenne, ce qui ne va pas augmenter la recette, c’est sûr, du PMU. C’est à la fois étonnant et désolant, notamment pour le Prix Saint-Alary à Longchamp, qui est une des dernières préparatoires au Prix de Diane prévu dans un mois.



Elles ne sont que cinq au départ, dont une Britannique à l’affût d’un bon chèque : il y a 140.000 euros pour la lauréate et on aurait pu penser que cette belle somme pouvait aiguiser les appétits. La course va permettre de revoir tout de même en piste la bonne With You, dont je vous ai dit beaucoup de bien l’an passé.



L’autre groupe 1 de dimanche, qui offre la même allocation au lauréat, a réuni six chevaux d’âge parmi lesquels, là aussi, un Britannique à l’âffut, et un cheval de jeu pour Recoletos, le bon Laffon-Parias piloté par Olivier Peslier.



Pas sûr que le handicap quinté pour des juments de 4 ans excite beaucoup les parieurs, donc la recette viendra sans doute plus de l’Elitloppet que de Longchamp, où les nocturnes du jeudi, si sympathiques qu’elles soient, ont du mal à faire le buzz avec des spectateurs moins nombreux qu’attendus.



À ce sujet, une remarque : pourquoi ne pas avoir choisi plutôt le samedi soir puisque nombre de jeunes ne travaillent pas le dimanche plutôt que le jeudi où on reprend le collier le vendredi ? Affaire à suivre.