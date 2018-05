Bold Eagle ne devrait plus courir l'Elitloppet

+

Vous le savez, cela s’est très mal passé dimanche pour le crack en Suède. Il y a d’abord eu des problèmes de transport depuis Deauville, puis une hallucinante attente de 20 minutes avant le départ de sa batterie. Ensuite, Bold Eagle était bien parti mais Björn Goop, au sulky de Dreammoko, a fait reprendre le départ alors que Franck Nivard avait déjà parcouru 400 m.



Résultat : Bold est monté en pression et a été disqualifié, pour la première fois de sa carrière, dès sa batterie, laissant un peu plus tard RingoStarr Treb remporter la finale devant Propulsion, en égalant le record de Timoko établi l’an passé.



Du coté de Bold, c’était d’abord l’incompréhension puis l’abattement, qui faisaient dire que l’expérience ne sera pas renouvelée. Au passage, d’ailleurs, Franck Nivard, comme d’autres pilotes français avant lui, a écopé d’une lourde amende.



Les turfistes qui l’apprécient se sont déchaînés sur les réseaux sociaux et je les comprend, même si le code suédois a été suivi à la lettre. C’est encore plus dommage pour un entourage qui joue le jeu de la transparence vis-à-vis du public et des médias, et pour un trotteur dont on pense qu’il était bien meilleur que ses adversaires de dimanche.



Bold va maintenant se reposer, faire la monte et on devrait le revoir en piste vers la fin de l’été, sauf contre-ordre. Je devrais avoir demain plus d’explications des officiels français, toujours à Solvalla ce lundi. Mais, en attendant, vos avis sont les bienvenus. Merci.