Quintés au galop : vraiment des mauvais choix

+

Réagir

Je sais que je vais parler dans le vide vis-à-vis des dirigeants hippiques, mais pas pour de nombreux turfistes dont je me fais le porte-parole. Depuis quelques semaines, les quintés de plat sont rarement donnés par les pronostiqueurs et touchés par les joueurs, car ce sont pour la plupart des courses de 3 ans méconnus ou de 4 ans peu fiables.



Résultat : des surprises et, ce qui devrait alerter le PMU et les dirigeants du galop, pas ou peu de recyclage pour les épreuves à venir, ainsi qu’une lassitude certaine chez ceux pour qui les courses ne sont pas un jeu de hasard et qui restent encore, malgré les spots, et heureusement, majoritaires.



Je sais bien qu’au galop tout est fait pour les 2 et 3 ans, et que les chevaux d’âge qui font souvent la recette du trot, parce que bien connus des turfistes, viennent après. Et comme il y a beaucoup de 3 ans moyens, on les retrouve au départ de quintés où la logique est souvent bafouée.



C’était le cas en début de semaine et cela le sera encore jeudi avec, cerise sur le gâteau, des concurrents qui viennent d’un peu partout, où l’on n’a aucune ligne. Si des efforts sont faits pour trouver le meilleur horaire, on doit pouvoir choisir des courses attractives. Sinon, à force de défier la Française des Jeux, les joueurs iront à l’original plutôt qu’à la copie.