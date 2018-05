Prix du Jockey Club 2018 : le tandem Rouget/Augustin pour un triplé rarissime

1

Commentaires

Jean-Claude Rouget et Gérard Augustin-Normand ont remporté les deux dernières éditions du Prix du Jockey Club avec Almanzor et Brametot, et figurent parmi les favoris de cette édition 2018, dimanche 3 juin, avec Olmedo qui est doué et présente le même profil que Brametot.



Ils étaient encore 18 engagés mercredi 30 mai avant la clôture des engagements jeudi 31 mai et le tirage au sort des places à la corde. Quatre concurrents ont disparu de la liste mais un Britannique a été supplémenté. Ce sera donc le quinté, même si Aidan O'Brien ne devrait pas laisser ses quatre chevaux engagés. Il devrait en enlever un ou deux.



En tout cas, c’est une belle réussite de cette doublette française qui a également remporté le Prix de Diane et qui a connu une moindre réussite en ce début d’ année. On doit lui associer, bien entendu, Cristian Demuro, lauréat l’an passé et toujours inspiré dans les grandes épreuves.