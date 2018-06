+

Elitloppet 2018 : la mésaventure de Bold Eagle

Grand favori de l'Elitloppet, Bold Eagle ne reviendra plus en Suède, a annoncé son entourage. La raison ? Les cafouillages qui ont eu lieu avant sa première batterie. En effet, le départ de la course a été donné avec 20 minutes de retard. Un contretemps que le crack n'avait pas supporté, disqualifié pour la première fois de sa carrière.



Il a rejoint la France en début de semaine et espère que cette mésaventure ne lui laissera pas de traces pour la suite de sa carrière. Rayonnant cet hiver, Bold Eagle avait enchaîné les victoires : deuxième du Prix d'Amérique et du Prix de France, vainqueur du Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur... Il est attendu à Vincennes pour le Prix René Ballière, où il est le double tenant du titre.



Toujours au trot, la sixième étape du Trophée Vert aura lieu dimanche 3 juin à l'hippodrome de la Roche-Posay. 18 partants, parmi lesquels le favori Ardente Duclos avec Matthieu Abrivard.





De l'autre côté de la manche, le Derby d'Epsom s'est disputé ce samedi 2 juin. À noter qu'il n'y avait ni chevaux ni jockeys français au départ. La victoire est revenue à Masar, alors que le favori Saxon Warrior n'a terminé que quatrième.



Alors que le Prix du Jockey Club aura lieu dimanche 3 juin, l'hippodrome de Chantilly accueillera quatre autres épreuves de groupe, dont le Grand Prix de Chantilly. Pour rappel, ce dernier mène souvent au Prix de l'Arc de Triomphe.