Prix du Jockey Club 2018 : Study Of Man au bout du suspense

+

Réagir

Il y a eu une longue enquête en effet à l’arrivée du Jockey Club, le second se plaignant d’avoir été gêné par le vainqueur mais finalement l’arrivée a été justement maintenue à la grande joie des lauréats.



Stéphane Pasquier d’abord qui ne nous avait pas caché sa confiance en son poulain et qui a enfin remporté son Jockey Club après 10 tentatives infructueuses. Bien logé dans le peloton, Study Of Mine s’est montré accrocheur pour résister à toutes les attaques et notamment la très incisive de l’inattendu Pastacoy monté par Mickael Barzalona venu très vite à ses cotés à quelques mètres du poteau. Il me disait en off que ce serait plus tard son cheval de l’Arc, et bien ce sera le cas selon toute vraisemblance.





L’entraîneur Pascal Bary remportait lui son 6e succès dans cette épreuve qui lui réussit, une victoire qui le met à égalité, et ce n’est pas rien avec Alain de Royer Dupré.



La belle histoire, car il y en a toujours une , est la 3eme place du petit poucet Louis d’Or entraîné par Tony Castanheira qui venait d’échouer dans une préparatoire mais qui a su répondre aux sollicitations d’Antoine Hamelin, l’homme qui avait mené à la victoire il y a quelques années un certain Saonois dans la même course.



Tous les autres favoris ont malheureusement déçu, laissant beaucoup d’interrogations sur la valeur de nos 3 ans (comme sur celle des britanniques et Irlandais). Olmédo bien placé a trouvé la distance trop longue, les étrangers ont été inexistants tout comme Dice Roll piloté par Soumillon

.

Bref un beau vainqueur mais avec des doutes derrière lui qui, on l’espère, seront peut être levés dans les semaines à venir sinon les anciens auront la main en octobre prochain.



NB : 1 victoire et un non placé pour nos 2 vidéos avec encore un non partant et toujours pas de succès en 18 tentatives pour Aidan O'Brien dans la course.