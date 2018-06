Laval/Vincennes : belle fin de semaine pour JMB ?

+

Jean-Michel Bazire sera ce mercredi le co-favori du quinté de Laval dans la 6ème étape du GNT avec Cleangame, qu’il a décidé de reprendre en mains, et sera de nouveau en piste samedi à Vincennes avec Belina Josselyn qui reste sur une belle 2ème place au Prix de l’Atlantique, et avec Davidson du Pont, toujours aussi bien.



Trois cartouches pour faire feu à l’issue d’une semaine qui l’a vu encore omniprésent un peu partout en France, et à l’aube de trois mois d’été où il fait toujours la différence sur ses poursuivants. Franck Nivard s’accroche. Il a encore remarquablement drivé dans le quinté de Vichy mardi, mais le "Boss", quoiqu’il en dise, n’est pas prêt de lui laisser sa place.