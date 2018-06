Coupe du Monde 2018 : le PMU derrière l'équipe de France

+

L'opérateur renouvelle son opération de l’Euro 2016 et a d’ores et déjà prolongé son partenariat avec les Bleus jusqu’au prochain Mondial en 2022. Selon ses dirigeants, les émotions des supporters sont à l’image de celles des turfistes, faites de partage et de convivialité, et il entend surfer la dessus.



Dès le premier jour de la compétition en Russie, le jeudi 14 juin, les lieux de prises de paris deviendront des "Bars des Bleus PMU", avec des décorations, des animations bien spécifiques et, comme il y a deux ans, les jours de matchs de la France, quatre points de vente seront sélectionnés pour accueillir des anciens joueurs comme Maxime Bossis ou Luc Sonor, qui partageront leurs impressions avec les turfistes et spectateurs présents.



Ce sera aussi la fête sur les hippodromes ces jours-là, à Maisons-Laffitte le samedi 16 juin pour France-Australie (12h), à Vincennes le mardi 26 juin pour Danemark-France (16h) et à Longchamp le samedi 30 juin, si en toute logique les Bleus sont qualifiés pour les 8èmes de finale (16h).



À partir des 8èmes de finale, il y aura d'ailleurs une tirelire de 5 millions d’euros au quinté chaque jour de match des Bleus, et elle sera de 10 millions en cas de finale. Enfin le site pmu.fr offrira 200 euros à titre de bienvenue à tout client qui ouvrira un compte durant la compétition, ce qui n’est pas rien, et l’opérateur permettra à quelques joueurs de participer à la fête organisée le 12 juin prochain à la U Arena de Nanterre pour les Champions du Monde de 1998.



On le voit, le PMU entend être présent au maximum pour éviter une trop grosse chute de ses enjeux pendant ce mois de compétitions.Espérons que ce ne sera pas le cas.